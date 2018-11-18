Орбиз цветные шарики растущие в воде 10g фиолетовый

Описание товара

1 пакетик - 5г (ориентировочно 1000 шариков).Цвет: ФиолетовыйГидрогелевые шарики – мелкие горошины яркого цвета. По размеру они похожи на перец горошком. Их диаметр около 2 мм. Но после того как шарики полежали некоторое время в воде, они разбухают и увеличиваются в десятки раз. Стают мягкими, упругими и приятными на ощупь. Их можно уменьшить, уложив на солнечном месте.Как вырастить шарики:Высыпать в емкостьЗалить водой. Воды должно быть намного больше, чем гидрогеля. Не пугайтесь, что ваши шарики потеряются и Вы их уже никогда не увидите. Через 4 часа они станут заметны, через 12 ими можно играть. А полностью разбухнут они через сутки. Тогда их диаметр составит от 9 до 11 ммГидрогелевые шарики – мелкие горошины яркого цвета. По размеру они похожи на перец горошком. Их диаметр около 2 мм. Но после того как шарики полежали некоторое время в воде, они разбухают и увеличиваются в несколько раз. Стают мягкими, упругими и приятными на ощупь. Их можно уменьшить, уложив на солнечном месте.Шарики изготовлены из пищевых компонентов, которые обладают абсорбирующими свойствами и подаются биологической переработке. Разработчики называют такие компоненты гидрогелем.Гидрогелевые шарики безопасны для здоровья. Гидрогель используют в медицине для похудения.Принцип похудения таков - попадая в желудок маленькие шарики-бусинки сильно разбухают, увеличиваясь в размерах в несколько сотен раз. Разбухнув и заняв все место в желудке гидрогелевые шарики совершенно не оставляют места для пищи и тем самым создают"эффект сытости". В толстой кишке гидрогель разрушается и естественным образом выходит из организма. Гидрогель совершенно безопасен, что подтверждено клиническими испытаниями в больнице Геммели в Риме (Италия). Единственный недостаток - семь процентов пациентов ощущали незначительную тошноту во время приема гидрогелевых пилюль.Из всего этого можно сделать вывод, детям можно разрешать покупать такие шарики-растишки, не переживая что дети отравятся. Но лучше конечно же их не кушать, потому что детям худеть не нужно - им расти нужно.Шарики из гидрогеля польют ваши цветы. Собираясь в отпуск вечно переживаешь, кто же цветы польет. Справится ли фитильный полив и хитроумные"системы орошения" или проще соседям ключи отдать для присмотра любимых растений?На самом деле с этой задачей легко справляются гидрогелевые шарики. Они позволяют спокойно пережить отсутствие полива на протяжении двух-трех недель. Разбухшие шарики вносят в почву и хорошо проливаются водой. Когда вы уедете в отпуск, шарики заменят растениям капельный полив и спасут ваши растения от жары и пересыхания.Гидрогель можно использовать при выращивании рассады.Семена быстро прорастают и развиваются, а также увеличивается процент всхожести. Применение гидрогеля улучшает приживаемость растений в грунте, растения реже болеют. Огурцы, посаженные на гидрогеле никогда не будут горькими! Положительный результат происходит при использовании гидрогеля в почве для выращиваниия капусты, репы, редиски, то есть для всех растений, которые любят воду.Гидрогель используют при транспортировке срезанных цветов.Воду использовать неудобно, по дороге расплескается, обертывать растение - не эстетично. А вот гель поможет вам довести растение до нужного места в целости и сохранности.Как утилизировать. Шарики являются суперабсорбентом, поэтому не следует их выбрасывать в водосток. Во всем остальном, шарики не требует особого внимания при утилизации. Шарики можно выбросить в мусор, а можно раздавить и высыпать в саду – суперабсорбирующие полимеры только полезны для дерна, сохраняют воду в почве и уменьшают расход воды при поливе.