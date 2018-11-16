Противогаз шланговый ПШ 20Б

Описание товара

ПШ-20 (с ШМП – 2 шт.) на барабане 20 м Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей в воздухе, не зависимо от их концентрации, а так же для работы в условиях недостатка кислорода в рабочей зоне. Противогаз комплектуется лицевой частью от промышленного противогаза (2 шт. разных ростов), гофрированными трубками, с воздухопроводящим шлангом длиной 20 метров, смонтирован на металлическом барабане (безнапорная подача воздуха - самовсасывание), предохранительным поясом, сигнально-спасательной веревкой. подача воздуха - самовсасывание длина шланга - 20 м укладка - сумка масса не более - 23 кг