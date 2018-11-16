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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.11.2018
              19 300

              Противогаз шланговый ПШ 20РВ

              Телефон
              +74954071612
              Продавец
              Защита-Сервис
              0
              Описание товара
              ротивогазы шланговые ПШ-20РВ и ПШ-40РВ предназначены для защиты органов дыхания и зрения человека при выполнении работ в замкнутых объемах (емкостях, колодцах, отсеках) в атмосфере, где возможно содержание кислорода менее 18% по объему, вредных веществ более 2000 ПДК. Противогазы шланговые ПШ-20РВ и ПШ-40РВ представляют собой дыхательные приборы изолирующего типа, воздухонапорные, с автономным ручным вентилятором (воздуходувкой), находящимся в зоне чистого воздуха. Воздух для дыхания подается под маску, создавая избыточное давление, что исключает подсос загрязненного воздуха. Барабан установлен на подставке, снабжен двумя складывающимися ручками для переноски. В положении хранения и транспортирования шланг наматывается на барабан, вовнутрь которого укладываются запасные элементы. Противогазы шланговые воздухонапорные ПШ-20РВ и ПШ-40РВ рекомендуется использовать при выполнении работ малой и средней тяжести, когда чистый воздух можно забирать на расстоянии не более 20 м (для противогаза ПШ-20РВ) и на расстоянии до 40 м (для противогаза ПШ-40РВ)
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