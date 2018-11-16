Противогаз фильтрующий модульный ППФМ 92

Описание товара

Противогаз ППФМ-92 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от вредных газо- и парообразных веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны. Противогаз ППФМ-92 применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и при суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,5 %. Состав. Базовый комплект противогаз ППФМ-92 состоит из лицевой части (панорамная маска МАГ, ППМ-88, ПМ-88 или шлем-маска ШМП-1), противогазового фильтра ДОТ 320 и сумки для хранения противогаза. По требованию покупателя в комплект может быть включен дополнительный противогазовый фильтр ДОТ 320, противоаэрозольный фильтр ДОТ Р3 и соединительная трубка. Фильтры ДОТ могут поставляться отдельно. Марка противогаза соответствует марке фильтра. Номенклатура и обозначение фильтров к противогазу ППФМ-92 Тип фильтра Условное обозначение фильтра Марка фильтра Класс защиты Цветовое обозначение фильтра Противогазовый ДОТ 320 А2 коричневый Противогазовый ДОТ 320 В2Е2 серый, желтый Противогазовый ДОТ 320 К2 зеленый Противоаэрозольный ДОТ Р3 белый Ячейка Ячейка Ячейка Ячейка Свойства фильтров. Фильтры ДОТ снаряжены высокоэффективными поглотителями. Противогазовые фильтры ДОТ 320 защищают от газов и паров, фильтр ДОТ Р3 защищает от аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана. Назначение, номинальное время защитного действия, начальное сопротивление воздушному потоку для каждого класса защиты и опознавательная окраска каждой марки фильтров соответствуют установленным ГОСТ Р 12.4.193-99. Конструкция фильтров ДОТ 320 и ДОТ Р3 позволяет создавать различные комбинации модулей в зависимости от условий применения. Соединение фильтров в модули осуществляется с помощью резьбового соединения. Фильтры ДОТ могут поставляться отдельно. Достоинства: - многовариантность применения