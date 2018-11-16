Описание товара

Респиратор У-2К - специальный респиратор выполненный в виде фильтрующей полумаски, с двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, регулируемая лента оголовья и носовой зажим для более плотного прилегания респиратор"У-2К" к лицу. Противоаэрозольный фильтрующий респиратор У-2К с клапаном вдоха и выдоха широко распространен на территории России. Назначение Респиратор"У-2К" предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе: растительной (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная и т.д.)