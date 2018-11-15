Компрессор DYNE 5H14, 12v

Описание товара

Универсальный поршневой компрессор SD 5H14, 12 вольт, для систем кондиционирования автомобилей и рефрижераторов. Возможна поставка в комплектации с клиновым (A2) и поликлиновым (PV8) шкивом. (Аналог компрессора Sanden SD 5S14, 12v)