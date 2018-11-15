Холодильная установка GF 25 рефрижератор

Описание товара

Холодильная установка (Рефрижератор) GF25"Global Freeze"Объем фургона, м³Температурный режим, °C14-20200Холодильная установка GF 25 (Рефрижератор GF25) предназначена для поддержания температуры -20ºC в изотермических фургонах объемом до 14 м3. И 0ºC в изотермических фургонах объемом до 20 м3. Идеально подходит для перевозки ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ автомобилями Газель Бизнес, Газель NEXT, Валдай с изотермическими фургонами до 14 м3.Отличается быстрым набором и стабильным удержанием заданных температурных параметров.В настоящее время ХОУ «GF25» — самая популярная модель устанавливаемая на автомобили Газель-Бизнес, Газель Next, Валдай.Оборудование в наличии! Указана стоимость с установкой на автомобиль под ключ!Срок монтажа составляет 1 рабочий день! Гарантия 2 года! Возможно оформление в кредит!