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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.11.2018
              120 000

              Холодильная установка GF 25 рефрижератор

              Телефон
              +78552781586
              Продавец
              Комфорт Плюс
              0
              Описание товара
              Холодильная установка (Рефрижератор) GF25"Global Freeze"Объем фургона, м³Температурный режим, °C14-20200Холодильная установка GF 25 (Рефрижератор GF25) предназначена для поддержания температуры -20ºC в изотермических фургонах объемом до 14 м3. И 0ºC в изотермических фургонах объемом до 20 м3. Идеально подходит для перевозки ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ автомобилями Газель Бизнес, Газель NEXT, Валдай с изотермическими фургонами до 14 м3.Отличается быстрым набором и стабильным удержанием заданных температурных параметров.В настоящее время ХОУ «GF25» — самая популярная модель устанавливаемая на автомобили Газель-Бизнес, Газель Next, Валдай.Оборудование в наличии! Указана стоимость с установкой на автомобиль под ключ!Срок монтажа составляет 1 рабочий день! Гарантия 2 года! Возможно оформление в кредит!
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