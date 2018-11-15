Предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Start, 12В, дизель

Описание товара

Предпусковой подогреватель двигателя Thermo Top Start, 12В, дизель, 5кВт ( Овальный таймер в комплекте! )Webasto Thermo Top Start дизельПредпусковой подогреватель двигателяПредпусковые подогреватели двигателей Webasto серии Thermo Top предназначены для монтажа на легковые автомобили и могут применяться для:•подогрева двигателя при низких температурах для безопасного запуска•прогрева салона и лобового стекла (для удаления обледенения) при неработающем двигателе•дополнительного подогрева двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозовПринцип действия подогревателя двигателя Thermo TopАвтономные подогреватели серии Thermo Top работают независимо от двигателя автомобиля. Отопитель подключается к аккумулятору и топливной системе автомобиля. Принцип действия Webasto Thermo Top основан на разогреве жидкости в системе охлаждения двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему подогревателя.Работа подогревателя контролируется электронным блоком управления, который в зависимости от температуры охлаждающей жидкости переводит подогреватель Thermo Top в режим полной (максимальная мощность), частичной (половина мощности) нагрузки или регулировочной паузы (временное отключение). При нагреве охлаждающей жидкости до температуры выше 50°С, блок управления отопителя подаёт команду на включение вентилятора салона. А при снижении температуры до 45°C ― вентилятор отключается. Это позволяет прогреть салон автомобиля до комфортной температуры.Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются пользователем с помощью таймера или систем дистанционного управления подогревателем. Устройства управления подогревателем не входят в комплект и приобретаются отдельно по выбору.Область применения модели Thermo Top Start◾Легковые автомобили◾Прогрев двигателя и салона в умеренно холодных условияхТехнические характеристики подогревателей серии Thermo Top StartНоминальное напряжение питания, В 12Применяемое топливо ― дизельРасход топлива, л/ч 0,47Мощность нагрева, кВт 5,0Потребляемая мощность, Вт 22Масса, кг 3,2Габариты, мм 218 х 91 х 147