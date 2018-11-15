Описание товара

Предпусковой подогреватель Теплостар 14ТС-10, 24В (ПЖД)Мощность кВт: 15,5Производитель: АдверсОбласть применения: Грузовые автомобили, Спецтехника.Автономный предпусковой подогреватель двигателя Теплостар 14ТС-10 предназначен для прогрева холодного двигателя перед запуском. Принцип действия подогревателя Теплостар 14ТС-10 основан на разогреве жидкости в системе охлаждения двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему подогревателя. Выделяющееся при сгорании топливной смеси в камере сгорания тепло, передаваясь через стенки теплообменника, разогревает охлаждающую жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения автомобиля. Подогреватель двигателя Теплостар 14ТС-10 может работать в экономичном или в предпусковом режиме. В экономичном режиме потребляемая мощность снижается.По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания и разогрев до необходимой температуры свечи накаливания. Свеча включается на 90 секунд. Затем подаётся топливо и воздух. В камере сгорания начинается процесс горения. Индикатор пламени контролирует процесс горения топливной смеси в камере сгорания. Все процессы при работе подогревателя координирует и контролирует блок управления.Блок управления Теплостар 14ТС-10 осуществляет контроль над температурой охлаждающей жидкости и в зависимости от её температуры выбирает режимы работы подогревателя: “полный”, “средний” или “малый”. В режиме “полный” по программе “предпусковая” охлаждающая жидкость нагревается до 70°C, по программе “экономичная” ― до 55°C , а при нагреве свыше 70°C или 55°C, соответственно, переходит на режим “средний”. В режиме “средний” по программам “предпусковая” или “экономичная” охлаждающая жидкость нагревается до температуры 75°C, а при нагреве свыше 75°C Теплостар 14ТС-10 переходит в режим “малый”. В режиме “малый” охлаждающая жидкость нагревается до 80°C (по обеим программам), а при нагреве свыше 80°C переходит в режим остывания, при этом прекращается процесс горения, продолжается работа помпы и обогрев салона автомобиля. При охлаждении жидкости ниже 55°С по программе “предпусковая” подогреватель автоматически включается вновь на режим “полный”, а по программе “экономичная” ― на режим “средний”.Продолжительность полного цикла работы Теплостар 14ТС-10 по программе “предпусковая” составляет 3 часа, по программе “экономичная” 8 часов. Выключить жидкостный подогреватель двигателя по желанию можно в любом момент цикла.