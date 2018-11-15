Описание товара

Мощность кВт: 3Производитель: АдверсЕд. изм.: к-т Воздушный отопитель Планар 4ДМ2-12 является автономным устройством и работает независимо от двигателя автомобиля. Принцип действия воздушного отопителя Планар 4ДМ основан на принудительной вентиляции разогретого воздуха в теплообменной системы отопителя.Источником тепла являются газы от сгорания топливной смеси в камере сгорания. Полученное тепло нагревает стенки теплообменника, который с внешней стороны обдувается воздухом. Воздух проходя через ребра теплообменника нагревается и поступает в салон автомобиля. По желанию владельца автономный воздушный отопитель Планар 4ДМ может комплектоваться выносным датчиком температуры. Датчик температуры устанавливается в кабине в удобном для водителя месте. С пульта управления можно устанавливать температуру в пределах 15 - 30°С в зоне установки датчика температуры.Необходимую температуру воздушный отопитель Планар 4ДМ2-12 поддерживает в автоматическом режиме и при достижении её переходит на режим с более низкой теплопроизводительностью. Если первоначально установленная температура окажется ниже, чем окружающая, то отопитель будет работать в режиме вентиляции. При включении Планар 4ДМ2-24 запускает программу тестирования элементов автономного отопителя: индикатора пламени