Воздушный отопитель Webasto Air Top 2000 STC

Описание товара

Воздушный отопитель Webasto AirTop 2000STC (АйрТоп 2000STC)Автономный воздушный отопитель салона WEBASTO AIR TOP 2000 STC, может прогревать кабины и спальные места легких и средних грузовиков, особенно работающих в городском цикле и в умеренно холодных регионах, спецтехники малого класса, салоны небольших микроавтобусов и кемперов, каюты небольших речных судовМощность, кВт: 2Напряжение питания, В: 12 / 24Топливо: Дизель / БензинОрган управления: Переключатель - с возможностью установки температуры от +5° до +30°С и выдачи блинк-кодов неисправностей.Тип транспорта:Грузовые автомобили / Коммерческие автомобили / Внедорожная спецтехника / Специальная техника.