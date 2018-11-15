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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.11.2018
              25 000

              Воздушный отопитель Webasto Air Top 2000 STC

              Телефон
              +78552781586
              Продавец
              Комфорт Плюс
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              Описание товара
              Воздушный отопитель Webasto AirTop 2000STC (АйрТоп 2000STC)Автономный воздушный отопитель салона WEBASTO AIR TOP 2000 STC, может прогревать кабины и спальные места легких и средних грузовиков, особенно работающих в городском цикле и в умеренно холодных регионах, спецтехники малого класса, салоны небольших микроавтобусов и кемперов, каюты небольших речных судовМощность, кВт: 2Напряжение питания, В: 12 / 24Топливо: Дизель / БензинОрган управления: Переключатель - с возможностью установки температуры от +5° до +30°С и выдачи блинк-кодов неисправностей.Тип транспорта:Грузовые автомобили / Коммерческие автомобили / Внедорожная спецтехника / Специальная техника.
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