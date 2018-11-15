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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.11.2018
              21 500

              Воздушный отопитель Планар 44Д 12 GP (свеча производства Япония)

              Телефон
              +78552781586
              Продавец
              Комфорт Плюс
              0
              Описание товара
              Мощность кВт: 4Производитель: АдверсЕд. изм.: к-тАвтономный воздушный подогреватель (сухой фен) Планар 44Д предназначен для обогрева кабин, пассажирских салонов и грузовых отсеков в холодное время года. Установленный отопитель подключается к собственному топливному баку (или топливной системе автомобиля) и к питанию бортовой сети. Отопитель запускается с помощью устройства управления, которое позволяет регулировать температуру и скорость вентилятора. При запуске насос отопителя подает топливо в камеру сгорания, где образуется топливно-воздушная смесь, воспламеняемая посредством штифта накаливания. Образовавшаяся тепловая энергия через теплообменник нагревает подаваемый из помещения воздух. При подключении внешнего датчика температуры (опция), отопитель может автоматически регулировать свою мощность и поддерживать заданную температуру. В случае возникновения неисправности пульт управления отображает код ошибки.Планар может использоваться как самостоятельный отопитель или работать совместно с другими обогревающими устройствами.Пульт управления Планар 44Д может использоваться для: запуска и остановки отопителя в ручном режиме выбора режима работы: по мощности или по температуре индикации установленной температуры или мощности индикации температуры в салоне индикации кодов неисправностей.Состав комплектаВ состав комплекта входит: автономный отопитель, пульт управления, топливный насос, монтажный комплект (крепеж, набор электропроводки, соединители, топливопровод, топливный бак на 7,5л., воздухозаборник, комплект отвода выхлопных газов), документация, гарантийный талон.
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