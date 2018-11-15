Бак топливный (8 л)

Описание товара

Топливный бак ( 8л, пластиковый, цвет белый ) для подключения топливных трасс воздушных отопителей и предпусковых подогревателей Eberspacher, Webasto, Адверс и д.р.В комплекте кронштейны для установки - 3шт.Габариты: 340х340х100 мм.