Описание товара

Сплит система Ballu BSA-24HN1 серии i GREEN Инженерам и дизайнерам Ballu удалось создать прибор, сочетающий в себе самые передовые технологии. Результат – невероятно стильный, интуитивно легкий в управлении и потрясающе функциональный кондиционер i Green.Отличительные особенностиСтильный дизайнСкрытый дисплей, становящийся видимым при включении кондиционераЭргономичный и интуитивно понятный ИК-пультВоздушный фильтр высокой плотности GREEN- в 3 раза более эффективныйСовременная 3-компонентная система фильтрации Combo 3 (Катехин/ Витамин С/Угольный)Генератор холодной плазмыФункция I FEELРежим работы SLEEPРежим работы SUPERИндикация реального времени на пульте ДУФункция TIMER включения/выключения кондиционера по времениФункция отключения дисплея при работе кондиционера DISPLAYИнтеллектуальный DEFROSTВозможность изменения стороны отвода дренажаТехнические характеристики:Производительность (охлаждение/обогрев), кВт6,45/7,05Производительность (охлаждение/обогрев), BTU22007/24050Класс энергоэффективности (EER/COP)D/D (2,62/3,0)Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч780/2900Уровень шума внутренний блок, дБ(А)48Напряжение питания, В,Гц,Ф220-240,50,1Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт2,46/2,35Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А11,45/10,83Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм942x292x223Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм902x650x315Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм1013x379x311Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм1037x705x433Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг9,3/13,9Вес нетто/брутто внешнего блока, кг50,2/54,3Масса предзаправленого хладагента, г1380Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм3/8" / 5/8"Диапазон рабочих температур-7°С/+43°С