Сплит система Ballu BSE 18HN1 серии City Black Edition

Описание товара

Сплит система Ballu BSE-18HN1 серии City Black EditionБлагодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях. Отличительные особенностиЯпонский высокопроизводительный компрессорПерсональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУКласс энергоффективности АВоздушный фильтр высокой плотностиСовременная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)Функция I FEELИндикация реального времени на пульте ДУФункция TIMER включения/выключения кондиционера по времениРежим работы SMARTРежим работы SUPERФункция отключения дисплея при работе кондиционераРасширенная гарантия 3 годаТехнические характеристики:Производительность (охлаждение/обогрев), кВт5,0/5,2Производительность (охлаждение/обогрев), BTU17060/17742Класс энергоэффективности (EER/COP)A/A (3,22/3,61)Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч1050/2500Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)39Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт1,56/1,44Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А7,1/7Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм960x315x230Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм760x544x256Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм1022x380x302Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм890x580x350Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг12/14Вес нетто/брутто внешнего блока, кг36/39Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм1/4" / 1/2"Масса предзаправленого хладагента, г1190Диапазон рабочих температур-7°С/+43°С