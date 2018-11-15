Описание товара

Сплит система Ballu BSE-24HN1 серии City Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.Отличительные особенностиЯпонский высокопроизводительный компрессорПерсональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУКласс энергоффективности АВоздушный фильтр высокой плотностиСовременная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)Функция I FEELИндикация реального времени на пульте ДУФункция TIMER включения/выключения кондиционера по времениРежим работы SMARTРежим работы SUPERФункция отключения дисплея при работе кондиционераРасширенная гарантия 3 годаТехнические характеристики:Производительность (охлаждение/обогрев), кВт6,8/7,1Производительность (охлаждение/обогрев), BTU23201/24225Класс энергоэффективности (EER/COP)A/A (3,21/3,61)Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч1200/2800Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)45Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт2,12/1,97Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А9,5/8,8Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм1131x315x230Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм830x634x287Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм1220x400x310Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм980x665x385Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг14,5/17Вес нетто/брутто внешнего блока, кг45/49Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм3/8" / 5/8"Масса предзаправленого хладагента, г1450Диапазон рабочих температур-7°С/+43°С