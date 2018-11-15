Мобильный кондиционер DANTEX RK 09PNM R (N)

Описание товара

Основные характеристикиМощность в режиме охлаждения, кВт2.63Мощность в режиме обогрева, кВт1.46ГабаритыРазмер, мм430x720x320Вес, кг29.5Расширенная информацияРасход воздуха (выс./сред./низк.) куб. м/ч422/396/377Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ56/53/50Потребляемая мощность, кВт1.56Напряжение1, 220-240, 50 Ф-В-ГцКонструкция без емкости для конденсата Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.Класс энергоэффективности А Кондиционерам Dantex присвоен самый высокий класс энергоэффективности – «А». Повышенная экономия энергии достигнута благодаря использованию хладагента нового поколения – фреона R410A и новым компрессорам японских производителей.Ночной режим При работе в"ночном режиме" кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при охлаждении) или уменьшает(при обогреве) заданную температуру воздуха на 1°С.Функция авторестарта В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки.Легко моющаяся съемная панель Съемная панель легко моется.Таймер Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время.Умный контроль и простое управление Микрочип способен распознавать ошибки и информировать пользователя посредством лампочек на панели управления внутреннего блока. Затем автоматически срабатывает защита.Образовавшийся на испарителе конденсат стекает в поддон №1. Поддон №1 имеет специальные отверстия через которые конденсат в капельном режиме попадает в горячую зону конденсатора, где быстро испаряется. Пары воды удаляются одновременно с горячим воздухом по воздуховоду на улицу (либо в другое помещение). Выброс конденсата в трубу сброса горячего воздуха после конденсатора практически исключен при влажности ниже 85%. При 100% влажности конденсат все же будет стекать в нижний поддон №2 и при его переполнении кондиционер остановится с ошибкой «Р1». Для устранения этой ошибки следует слить конденсат из нижней ванночки, открыв резиновую пробку сливного отверстия. Можно при этом использовать входящую в комплект кондиционера прозрачную, гибкую трубочку.Система имеет два датчика перелива в обоих поддонах. Даже если забьются капилляры верхнего поддона и он переполниться, компрессор будет остановлен по той же ошибке «Р1». И тогда воду придется сливать уже с верхнего поддона, открыв резиновую пробку сливного отверстия.Конструкция без емкости для конденсатаОсобенностью мобильных кондиционеров серий S, N является отсутствие бака для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.