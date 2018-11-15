Описание товара

Сплит система Ballu BSE-09HN1 серии City Благодаря новейшей архитектуре внутреннего блока все корпусные элементы являются единым целым. При перепадах температур и естественном расширении материалов цельнолитая конструкция блока гарантирует безупречно тихую работу кондиционера. Великолепный дизайн в двух цветовых исполнениях.Отличительные особенностиЯпонский высокопроизводительный компрессорПерсональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУКласс энергоффективности АВоздушный фильтр высокой плотностиСовременная 2-компонентная система фильтрации Combo 2 (Катехин/ Витамин С)Функция I FEELИндикация реального времени на пульте ДУФункция TIMER включения/выключения кондиционера по времениРежим работы SMARTРежим работы SUPERФункция отключения дисплея при работе кондиционераРасширенная гарантия 3 годаТехнические характеристики:Производительность (охлаждение/обогрев), кВт2,6/2,7Производительность (охлаждение/обогрев), BTU8871/9212Класс энергоэффективности (EER/COP)A/A (3,21/3,62)Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч500/1600Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)29Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт0,81/0,75Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А3,6/3,3Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм780x270x212Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм660x482x240Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм830x335x260Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм780x530x315Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг8/9,5Вес нетто/брутто внешнего блока, кг24/26Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм1/4" / 3/8"Масса предзаправленого хладагента, г680Диапазон рабочих температур-7°С/+43°С