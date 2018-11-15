Описание товара

Описание линейки NatalНастенный кондиционер Tosot Natal T07H-SN - это сплит система неинверторного типа с минимальным набором дополнительных функций, рассчитанная на площадь помещения до 20 м2 .Производство кондиционеров Tosot принадлежит компании Gree Electric Appliances. Компания выпускает различное климатическое оборудование, которое отличает надежная и высокоэффективная работа. Кондиционеры Tosot отвечают всем требованиям европейских стандартов, и обеспечивают максимальную комфортную температуру в любом помещении.Сплит-системы Tosot представляет настенный кондиционер эконом-класса серии Natal, работающий как на понижение, так и повышение температуры воздуха в помещении. Кондиционер Tosot серии Natal относится к А-классу энергоэффективности, и потребляет минимальное количество электроэнергии в режиме охлаждения. Если вы ищете настенный кондиционер в квартиру или офисное помещение, с необходимым минимальным набором функций – то сплит-система Tosot серии Natal как раз то, что вам нужно!Настенный кондиционер Tosot Natal T07H-SN - это сплит система неинверторного типа с минимальным набором дополнительных функций, рассчитанная на площадь помещения до 20 м2 .Производство кондиционеров Tosot принадлежит компании Gree Electric Appliances. Компания выпускает различное климатическое оборудование, которое отличает надежная и высокоэффективная работа. Кондиционеры Tosot отвечают всем требованиям европейских стандартов, и обеспечивают максимальную комфортную температуру в любом помещении.Сплит-системы Tosot представляет настенный кондиционер эконом-класса серии Natal, работающий как на понижение, так и повышение температуры воздуха в помещении. Кондиционер Tosot серии Natal относится к А-классу энергоэффективности, и потребляет минимальное количество электроэнергии в режиме охлаждения. Если вы ищете настенный кондиционер в квартиру или офисное помещение, с необходимым минимальным набором функций – то сплит-система Tosot серии Natal как раз то, что вам нужно!Функции и режимы работы настенных кондиционеров Tosot серии NatalРежим «Турбо». В этом режиме предусмотрена установка повышенной производительности системы.Режим «здоровый сон». В данном режиме автоматически регулируется температура воздуха, подаваемого в помещение в ночное время.Опция подачи «объемного» воздуха. Данная функция позволяет более плавно и равномерно распределять воздушный поток по всему помещению.Возможность регулирования направления подачи воздушного потока с помощью системы жалюзи.Опция подготовки воздуха «Hot start». В этом случае холодный воздух, забираемый с улицы, предварительно подогревается до оптимальной температуры. Опция «Таймер 24». Данная опция позволяет включать/выключать систему в определенное время суток, заданное программой.Опция блокировки кнопок. Эта опция исключает случайное управление настенным кондиционером с пульта дистанционного управления (особенно хороша опция для семей с маленькими детьми).Функция самодиагностирования. Эта опция отвечает за исправную работу кондиционера, и в случае возникшей неисправности в системе выдает кодовое сообщение на дисплей внутреннего блока сплит-системы и на пульт управления.Опция «Autorestart». Данная опция позволяет автоматически возобновить последние сохраненные настройки работы сплит-системы, если во время работы кондиционера произошло отключение от электропитания.Опция осушения воздуха. В этом случае воздух осушается так же эффективно, без понижения заданного значения температуры воздуха.Опция самоочистки блока кондиционера. Данная опция предотвращает конденсатообразование на теплообменнике, тем самым предваряя появление загрязнений внутри блока кондиционера в помещении. ДополнительноНастенный кондиционер Tosot серии Natal имеет оригинальный дизайн – наличие круглого экрана-дисплея с правой стороны внутреннего блока - подойдет практически любому интерьеру.Система оборудована вентилятором с несколькими скоростями, в зависимости от скорости вращения вентилятора будет меняться и скорость подачи воздуха в помещение.На пульте дистанционного управления можно выставлять текущее время. Cплит-системы серии Natal дополнительно могут быть оснащены одним или двумя фильтрами очистки.В качестве хладагента применяется фреон R410A, двухкомпонентный и озонобезопасный, который не содержит хлора, а потому является безвредным для организма человека.Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.Технические характеристикиТипнастенная сплит-системаРекомендуемая площадь помещения20Мощность обогрева, кВт2,4Мощность охлаждения, кВт2,2Потребляемая мощность при охлаждении, кВт0,68Потребляемая мощность при обогреве, кВт0,66ХладагентR410A (озонобезопасный, не содержит хлора)Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ32/37Уровень шума наружного блока, дБ50Расход воздуха, куб.м/ч400Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм730х255х174Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм730х428х310Вес внутреннего блока, кг8Вес наружного блока, кг23,5Марка компрессораDAIKIN-QING’ANДиапазон наружных температур, охлаждение+ 21 ~ + 43Диапазон наружных температур, обогрев- 5 ~ + 24Питание, В/Гц220 В/ 50ГцИнвертор (плавная регулировка мощности)нетМаксимальная длина трубопровода, м10Максимальный перепад высот, м5Режимы работыРежим охлажденияестьРежим обогреваестьРежим вентиляции (без охлаждения и обогрева)естьРежим осушенияестьАвтоматический режиместьУправлениеПульт дистанционного управленияесть