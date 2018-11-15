Колонная сплит система Ballu BFL 60HN1

Описание товара

Ballu Industrial Group — международный холдинг, концентрирующий многолетний опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Холдинг специализируется на производстве бытовой и промышленной техники для создания комфортной среды обитания человека.Технические характеристикиМощность (охлаждение)17,0 кВтМощность (обогрев)17,2 кВтПроизводительность (охлаждение)58000 BTUПроизводительность (нагрев)58690 + 3000 BTUПотребляемая мощность (охлаждение)6,4 кВтПотребляемая мощность (нагрев)6,25 + 3,0 кВтТок15,4 / 15,3 + 13,6 АРасход воздуха2100 / 5800 м3/чУровень шума внутреннего блока (охлаждение)52 дБУровень шума наружного блока (охлаждение)62 дБРазмер (Внутренний блок)560x1910x340 ммРазмер (Наружный блок)969x1261x341 ммВес нетто (Внутренний блок)55 кгВес нетто (Наружный блок)106 кгВес нетто, кг167Вес брутто, кг187Объём упаковки товара, м31,448618Длина упаковки товара, м1,11Ширина упаковки товара, м1,403Высота упаковки товара, м0,93Количество на палетте упаковки товара, шт1Количество в упаковке упаковки товара, шт1Функциональные особенностиОписаниеЗаботясь о человеке, BALLU предлагает линейку мощных кондиционеров колонного типа. При высокой производительности новая серия колонных сплит-систем стала почти в полтора раза компактнее и экономичнее. Широкий воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро охлаждать и обогревать помещения большой площади.Все модели оснащены дополнительным нагревательным PTC элементом, работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение, оснащены функциями суперинтенсивной работы, режимами SLEEP (комфортный сон), SMART (автоматический) и TIMER (автоматическое включение и отключение по времени).Мощный, быстрый, элегантныйРежим «Super», используемый в колонных сплит-системах BALLU ускоряет и без того мощные кондиционерына 40-50%.Мощный воздушный поток раздается по всей площади помещения в радиусе 160° автоматическими вертикальными жалюзи.Охлажденный воздушный поток, в зависимости от планировки помещения, способен подаваться на расстояние до 15 м.ПреимуществаОхлаждение/ОбогревКондиционер универсален в использовании, способен работать не только на охлаждение (основная функция), но и на обогрев.Широкий воздушный потокКонструктивные особенности прибора и воздуховыпускных жалюзи позволили создать широкий воздушный поток, обеспечивающий равномерное распределение воздуха и наиболее комфортные условия для человека.Высокая производительностьМощный воздушный поток и высокая холодопроизводительность обеспечивают максимальную эффективность работы прибора на охлаждение и обогрев.Дополнительный обогрев с помощью ТЭНаПомимо теплового насоса прибор оснащен дополнительным нагревательным элементом, обеспечивающим наибольшую производительность по обогреву.Функции автоматической защитыКондиционер оснащен функциями автоматической защиты, оберегающими оборудование от резких перепадов напряжения в сети и нарушений правил пользования прибором.