Мобильный кондиционер Zanussi ZACM 07 MPN1

Описание товара

Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-07 MP/N1Это надежная, многофункциональная и легкая в управлении техника, которая придумана специально для того, чтобы помочь Вам освободиться от большинства повседневных бытовых забот и наслаждаться жизнью.Технические характеристикиМощность (охлаждение)2,1 кВтПотребляемая мощность (охлаждение)0,9 кВтКласс энергоэффективностиAПлощадь помещения20 м2Подключение220-240V / ~50HzРасход воздуха210 м3/чУровень шума46 дБ(А)ХладагентR410AРазмеры прибора350x700x328 ммРазмеры упаковки400x850x380 ммВес нетто21 кгВес брутто24,5 кгГарантия3 годаВес нетто, кг21Вес брутто, кг24,5Объём упаковки товара, м30,1292Длина упаковки товара, м0,4Ширина упаковки товара, м0,38Высота упаковки товара, м0,85 Функциональные особенностиАбсолютная мобильность и универсальность вот преимущества кондиционеров Zanussi серии Marco Polo. Эта техника может сопровождать Вас везде, где необходимо охладить помещение (квартира, дача, офис), поскольку не нуждается в монтаже, легко перемещается с места на место и к тому же проста в обслуживании. Серия Marco Polo имеет все необходимые функции, которые понадобятся Вам в условиях жаркого лета: охлаждение, вентиляция, осушение. Кондиционер снабжен информативным дисплеем, на котором отражены заданные параметры работы.Класс Энергосбережения «A»Озонобезопасный фреон «R410A»Самый компактный размерРежимы работы: охлаждение / осушение / вентиляцияАвтоматическое испарение конденсатаLED дисплейТаймер 24ПулНадежное шасси для передвиженияУльтрасовременный дизайнЯркая и оригинальная упаковкаИнструкция по эксплуатации мобильного кондиционера серии ZACM-MP/N1