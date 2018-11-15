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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.11.2018
              13 100

              Оконный кондиционер GoldStar GSJC05 NM1A

              Телефон
              88432402323
              Продавец
              Евроклимат 116
              0
              Описание товара
              Оконный кондиционер GoldStar GSJC05-NM1AТехнические характеристикиНазвание характеристикиЗначениеПроизводительность охл.1500 ВтКоэф. энергоэффективности EER2.65 ВтЭлектропитание1, 220~240, 50Потребляемая мощность охл.565 ВтНоминальный потребляемый ток охл.2.6 АУправлениеМеханическоеРасход воздуха250 м3/чУровень звук. давл. (внутр/ наруж)56/ 60 дБГабаритные размеры (ШxВxГ)408х333х303 ммВес нетто / брутто17/18 кг 4-х сторонняя раздача воздухаАвтоматическая работаАвторестартНочной режимПриток свежего воздухаСамодиагностикаТаймерЭффективное осушение. Регулируемый воздушный поток - воздушный поток можно направить в любую сторону для достижения максимального комфорта. Съемная моющаяся панель облегчает уход за кондиционером. GOLDSTAR — международный холдинг, концентрирующий многолетний опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Холдинг специализируется на производстве бытовой и промышленной техники для создания комфортной среды обитания человека. Более 300 моделей бытовой и промышленной климатической техники, успешно используются потребителями во всем мире.GOLDSTAR стремится создавать качественный и технологичный продукт, в основе процесса разработки лежит непрерывное общение с партнерами и потребителями. Изучение целевой аудитории, внимательность к предпочтениям людей и особенностям каждого рынка сбыта помогают специалистам GOLDSTAR находить именно те свойства продукта, которые необходимы потребителю. Ключевая роль в цепочке создания продукта отводится постоянному улучшению технологий производства и дизайн-исследованиям, направленным на создание успешного модельного ряда. Современное понимание дизайна, использование новаторских технологий и материалов позволяют создать ценный для каждого конкретного потребителя продукт. Используя полученные знания, специалисты GOLDSTAR направляют свои усилия на выпуск оптимального ассортимента, отвечающего актуальным) требованиям рынка.
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