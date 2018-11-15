Кассетный ASI 12 СHMZ

Описание товара

Кассетный ASI 12 СHMZтип кондиционера: мультисплит-система тип внутреннего блока: кассетныйпроизводительность охлаждения кВт: 3.5 производительность нагрева кВт: 3.85инверторное управление мощностью: есть режим приточной вентиляции: естьуровень шума внутреннего блока дБ: 37/33 обслуживаемая площадь м2: 33Расход воздуха,м3/ч:680Габариты внут. бл. (Ш*В*Г),мм: 840x840x190Габариты внут. бл. в упаковке (Ш*В*Г),мм: 963x963x273Габариты панели (Ш*В*Г),мм: 950x950x60Габариты панели в упак. (Ш*В*Г),мм: 1043x1028x130Вес блока нетто/в упаковке,кг: 25/33Вес панели нетто/в упаковке,кг: 6,5/10Размеры труб, дюйм: 3/8 1/4