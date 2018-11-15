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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.11.2018
              32 243

              Мобильный кондиционер Aeronik AP 12C кондиционер

              Телефон
              88432402323
              Продавец
              Евроклимат 116
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              Описание товара
              Мобильный кондиционер  Aeronik AP-12C кондиционерМобильный кондиционер Aeronik — это многофункциональное устройство охлаждающее, осушающее и вентилирующее воздух в помещении. Мобильный кондиционер можно без труда переместить из одной комнаты в другую и установить всего за несколько минут. Для эксплуатации кондиционера комплект дренажа не требуется и в состав не входит. Кондиционеры этих моделей вместо бака для сбора конденсата оснащены усовершенствованной системой удаления конденсата. Насос осуществляет подачу конденсата на конденсатор кондиционера с последующим испарением и удалением конденсата через вытяжной воздуховод, который входит в комплектацию кондиционера.Технические характеристики:EER, Вт: 2,61Расход воздуха, м3/час: 450/420/390Габаритные размеры, мм: 550х840х460Вес нетто, кг: 46Размер в упаковке,мм: 581x862x531Вес в упак., кг: 53тип кондиционера: моноблок тип внутреннего блока: мобильныйпроизводительность охлаждения кВт: 3.52 режим работы кондиционера: охлаждениепотребляемая мощность кВт: 1.55 уровень шума внутреннего блока дБ: 35обслуживаемая площадь м2: 33 тип управления: ик пульт
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