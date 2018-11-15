Колонная сплит система ZANUSSI ZACF 48 EN1 комплект

Описание товара

Колонная сплит-система ZANUSSI ZACF-48 E/N1 - комплектТехнические характеристикиНоминальная потребляемая мощность блока ТЭН2,5 кВтМощность (охлаждение)14,86 кВтМощность (обогрев)15,93 кВтПотребляемая мощность (охлаждение)14 кВтПотребляемая мощность (нагрев)15 кВтМощность одного ТЭНа2,65 КВтПлощадь помещения130 м2Ток (охлаждение)9,1 АТок (обогрев)9,7 АПодключение380V / ~50Hz Расход воздуха1800 м3/чУровень шума (внутри)53 дБ(А)Уровень шума (снаружи)62 дБ(А)ХладагентR410A Максимальная длина трассы25 мМаксимальный перепад высот5 мДиаметр труб хладагента (жидкостных)3/8 дюймДиаметр труб хладагента (газовых)3/4 дюймРазмер (Внутренний блок)600x1868x313 ммРазмер (Наружный блок)970x1260x350 ммРазмер упаковки (внутренний блок)750x2085x520 ммРазмер упаковки (наружный блок)1065x1385x475 ммВес нетто (Внутренний блок)59 кгВес нетто (Наружный блок)108 кгВес брутто (внутренний блок)75 кгВес брутто (наружный блок)119 кгГарантия3 года Функциональные особенностиПрактичные технологии Zanussi задают новые стандарты работы климатического оборудования и отлично справляются с задачей улучшения микроклимата в помещениях. Если вы не располагаете возможностью установить сплит-систему на стене или потолке, решить проблему удобного и эффективного охлаждения конференц-залов, холлов гостиниц и ресторанов, а также других подобных помещений поможет высокопроизводительный колонный кондиционер. Широкий набор функций, которым располагает это оборудование, позволит создать подходящий микроклимат и поддерживать его длительное время. Внутренний блок сплитсистемы имеет форму элегантной колонны и способен украсить интерьер любого зала.Озонобезопасный фреон R410A4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушениеРежим работы AutoПульт с подсветкойТаймер 24АвторестартСамодиагностикаСпиральный компрессорФазовый мониторLED дисплейГидрофильный испарительДвойной степ моторЗащита от коррозииФункция DefrostЗащита по давлениюНочной режимВстроенные ТЭНы