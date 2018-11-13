Планар 4ДМ2 24

Описание товара

Весь список воздушных отопителей (НАЖАТЬ) ПЛАНАР 4ДМ/4ДМ2-12, 24 РЕЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНЫЙ МАЛЫЙ Теплопроизводительность, кВт 3 1 Расход топлива, л/час 0,37 0,12 Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт 42 (38) 10 (9) Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 120 70 Применяемое топливо дизельное топливо по ГОСТ305 Номинальное напряжение питания, В 12, 24 Режим запуска и остановки Ручной Масса со всеми комплектующими, кг не более 10 Габариты упаковки, см 570 х 350 х 350 Цена при заказе установки - 20300 руб.