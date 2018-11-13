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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.11.2018
              20 900

              Планар 2д 12

              Телефон
              +73432535151
              Продавец
              Фургоника
              0
              Описание товара
              Планар 2Д - это самый компактный и маломощный отопитель из всей линейки отопителей компании Адверс, что позволяет устанавливать его в кабину малого коммерческого транспорта, а так же в небольшие фургоны. По габаритным размерам Планар 2 сопоставим с отопителями импортного производства, также подходит по штатным местам крепления для замены отопителей других марок, в случае их дорогостоящего ремонта. Планар 2 выпускается в двух вариантах 12 и 24 вольта. Монтажный комплект включенный в состав упаковки включает все самое необходимое и позволяет установить отопитель почти на любое автотранспортное средство.Комплектация:Отопитель Планар 2д-12Топливный насос Жгут топливного насоса 6,0 мЖгут Питания Пульт управления ПУ-5ТопливозаборникТопливопровод 5,5 мВоздухозаборникМеталорукав (Выхлопная труба) 1.0 м.Теплоизоляция для выхлопной трубыКомплект крепежаХомуты пластиковые для крепежа эл.ПроводкиРуководство по ЭксплуатацииГарантийный талонТак же наша компания производит гарантийный и не гарантийный ремонт воздушных отопителей и предпусковых подогревателей Адверс (Теплостар).
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