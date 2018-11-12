Описание товара

Супергрунт по металлу акриловый высокоадгезивный серый, применяется для наружных и внутренних работ по металлическим поверхностям.Виды основ: Любые металлические поверхностиПреимущества:Предотвращает коррозиюПрочная пористая структура покрытия идеальная для дальнейшей окраски любыми составами«Дышащая» способность: пропускает пар и воздух, не образует глухой пленкиЭкологическая чистота, отсутствие запаха, безопасность для здоровьяПожаровзрывобезопасен, не горючКолеруется по индустриальной системе RAL , MONICOLOR, NSS (10000 Цветов)Характеристики: Вид в банке:жидкость коричневого цветаПлотность:1,3 кг/лРасход при двухслойном покрытии:120-150 г на м2Разведение:0-10% водойДиапазон температур при нанесении:+5 - +60 осДиапазон температур при эксплуатации:-50 - +200 осСостав:Основа:композиция на основе синтетических латексов (Германия)Наполнитель:карбонад кальция, антикоррозионный пигмент (Великобритания)Улучшающие добавки:специальные модификаторыРазбавитель:водаВысыхание:До неадгезивности к пыли:25 минутДо полного набора прочности:36 часов Подготовка поверхности и нанесение.Основа должна быть сухой, чистой. Перед нанесением металлические поверхности необходимо обезжирить щелочным раствором (например, 3%-ный р-р технической соды) и просушить. Не применять органические растворители!Условия нанесения:Не наносить при температуре ниже +5оС и относительной влажности, превышающей 80%.Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт, окунание.Очистка инструмента: водой.Термосушка снижает время высыхания в десятки раз.Меры предосторожности: не глотать, при попадании в глаза промыть большим количеством воды