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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.11.2018
              65

              Краска Фактура Vaksa

              Телефон
              +7(922)2345793
              Продавец
              Vaksa
              0
              Описание товара
              Краска-фактураакриловая для рельефных покрытий, применяется для наружных и внутренних работ по любым классическим поверхностям зданий. Виды основ:  Все виды штукатурок, бетонов, кирпичАсбестоцементные поверхностиГипсовые отделки и гипсокартонные листыПоверхности ЦСП, ДСП, ДВПШпаклевки (цементные, гипсовые, клеевые, меловые и т.д.) Преимущества:Стойкость к атмосферным воздействиям старению и растрескиваниюКолеруется по международной системе MONICOLOR NOVA A в 1059 цветов (пас-тельные тона) пигментными пастами CPS COLORЭкологическая чистота и безопасность для здоровья Подготовка поверхности и нанесение.Основа должна быть сухой, прочной, чистой. Краска наносится на поверхность структурным валиком или краскопультом типа HOOPER. Максимальная высота вершин достигается нанесением краски без разбавления водой. При введении в краску 5% воды вершина рельефа может упасть в высоте в 2 раза.Условия нанесения:Не наносить при температуре ниже +5оС и относительной влажности, превышающей 80%.Инструмент для нанесения: краскопульт-HOOPER, шпатель, валик.Очистка инструмента: водой.Меры предосторожности: не глотать, при попадании в глаза промыть большим количеством воды
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