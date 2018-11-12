Краска ЭЛАСТ VAKSA

Описание товара

Специальная эластомерная «резиновая» краска, полуматовая, для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям, деревянным и металлическим грунтованным или ранее окрашенным, не стареет и не трескается, предотвращает проявление трещин на поверхности. Колеруется по системам RAL, NOVA, NSC.Моется даже с применением моющих средств. Нанесение: кисть, валик, распылитель в 2 слоя, с промежуточной сушкой в 2 часа меду слоями. Расход 250-300 грамм на метр квадратный в два слоя. Не горюча, пожаро-взрывобезопасна, без запаха.