Грунтовка по металлу БС 30

Описание товара

Быстросохнущий антикорозионный грунт по металлу. фасовка : Барабаны по 30кг, цвет: серый, красно-коричневый.Грунтовка ГФ-021 б.сОбласть применения: Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.Особенности: Грунтовка перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ, НЦ и др. Покрытия на основе грунтовки устойчивы к изменению температуры от минус 45ºС до 60ºС, обеспечивают долговечность и противокоррозионную стойкость системы лакокрасочного покрытия.Основные характеристики: Материал одноупаковочный на основе алкидных смол.Цвет: белый, серый, красно-коричневый.Способы нанесения: пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик.Время высыхания до степени 3 при температуре 202С, не более: 3 часов.Расход грунтовки на один слой: 70120 г/м² в зависимости от способа нанесения.Рекомендуемое количество слоев: 1-2.Толщина одного слоя: 1525 мкм.Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.Подготовка поверхности: Поверхность металла должна быть очищенной от масел, грязи и пыли. При наличии ржавчины, поверхность очистить до степени St3 по МС ИСО 8501.Условия нанесения: Перед нанесением грунтовку хорошо перемешать до однородной массы.Перед применением, при необходимости, грунтовка может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями: 646, Р-4, Р-4А, толуолом или ксилолом Подготовленную грунтовку наносят на поверхность защищаемого металла при температуре окружающего воздуха от минус 100 до 30С и относительной влажности воздуха не выше 80%.После высыхания слоя грунтовки в течение 3-х часов при 20С, при необходимости, наносят последующие слои грунтовки. Нанесение финишных покрытий рекомендуется производить через 5-6 часов.Меры предосторожности: Материал огнеопасен! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги.