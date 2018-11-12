Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 12.11.2018
              75

              Грунт по металлу гф 021

              Телефон
              +7(922)2345793
              Продавец
              Vaksa
              0
              Описание товара
              Грунтовка по металлу, фасовка : барабаны по 30 кг, цвет серый, красно-коричневый, ГОСТ.Грунтовка по металлу ГФ 021 представляет собой специальный строительный состав, предназначенный для нанесения на металлические поверхности перед последующей их обработкой лакокрасочными материалами.Достоинствами грунтовки ГФ 021 являются:- Высокая устойчивость к влиянию различных атмосферных факторов, а также пресной и морской воды, минеральных масел и различных моющих растворов.- Предотвращение возникновения коррозии металла при эксплуатации.-Устойчивость к перепадам температуры и возможность использования материала в широком температурном диапазоне: -45 - +60 град.- Высокая адгезия материала к различным видам металла поверхности.- Высокая механическая прочность покрытия.- Хорошая износостойкость покрытия.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store