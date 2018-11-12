Грунт по металлу гф 021

Описание товара

Грунтовка по металлу, фасовка : барабаны по 30 кг, цвет серый, красно-коричневый, ГОСТ.Грунтовка по металлу ГФ 021 представляет собой специальный строительный состав, предназначенный для нанесения на металлические поверхности перед последующей их обработкой лакокрасочными материалами.Достоинствами грунтовки ГФ 021 являются:- Высокая устойчивость к влиянию различных атмосферных факторов, а также пресной и морской воды, минеральных масел и различных моющих растворов.- Предотвращение возникновения коррозии металла при эксплуатации.-Устойчивость к перепадам температуры и возможность использования материала в широком температурном диапазоне: -45 - +60 град.- Высокая адгезия материала к различным видам металла поверхности.- Высокая механическая прочность покрытия.- Хорошая износостойкость покрытия.