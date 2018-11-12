Краска акриловая интерьерная VAKSA

Описание товара

Высококачественная краска для внутренних работ по любым строительным поверхностям, в том числе подверженным воздействию влаги и механическому истиранию.Колеруется по международным системам RAL,NOVA,NCS,SPIRIT,SIMFONY в более чем 10000 цветовых оттенковбез запаха, экологически чистая. Нанесение: кисть, валик, распылитель. Расход 200-250 гр. на метр квадратный в 2 слоя. Негорючая, пожаро-взрывобезопасная. Структура поверхности - глубоко матовая . Супербелая. Не подвержена выцветанию. Стойкость к влажному истиранию - возможна влажная уборка, без применения чистящих, моющих средств.