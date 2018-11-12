Краска фасадная Эконом VAKSA

Описание товара

Краска фасадная акриловаяматовая, моющаяся, применяется для наружных и внутренних работ по любым классическим поверхностям.Виды основ:Все виды штукатурок, бетонов, кирпичАсбестоцементные поверхностиГипсовые отделки и гипсокартонные листыПоверхности ЦСП, ДСП, ДВПШпаклевки (цементные, гипсовые, клеевые, меловые и т.д.) Преимущества:Высокая эластичность, гидроизоляционные свойства, шелковистый блескХорошая стойкость к истиранию и старению, супер моющаясяКолеруется по международной системе MONICOLOR NOVA ABC в 2024 цвета пигментными пастами CPS COLORЭкологически чистая, пожаровзрывобезопасная Характеристики: Вид в банке:жидкость белого цвета густой консистенцииПлотность:1,45 кг/лРасход при двухслойном покрытии:300-350 г на м2Разведение:0-5% водойТеплостойкость пигментных паст:не менее 200°ССостав:Основа:стирол-акрилатная дисперсия (Германия)Пигмент:диоксид титана (Великобритания)Наполнитель:карбонад кальция, тальк (Греция)Улучшающие добавки:диспергатор, коалесцент (Германия)Разбавитель:водаВысыхание:До неадгезивности к пыли:30 минутСухая на ощупь:1 часПовторное нанесение:через 3 часа Подготовка поверхности и нанесение.Основа должна быть сухой, прочной, чистой. Перед нанесением поверхности следует огрунтовать (см. ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ FL). Затем нанести краску в 1-2 слояУсловия нанесения:Не наносить при температуре ниже +5оС и относительной влажности, превышающей 80%.Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт.Очистка инструмента: водой.Меры предосторожности: не глотать, при попадании в глаза промыть большим количеством воды