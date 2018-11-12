Терминал GPSГЛОНАСС МТ700 PRO OPEN

Описание товара

Основными клиентами нашей организации, являются частные такси и автосалоны по продаже дорогих иномарок, но это не означает, что мы откажем в помощи частному лицу или мелкой организации. Системы спутникового мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS предлагаемые нашей организацией различные и подбор под запрос клиента осуществляется индивидуально. Часть необходимого оборудования есть в наличии, а более сложные варианты надо подбирать и заказывать. Установка системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS от 1.500 рублей К системе возможно подключение датчика контроля топлива, а для такси датчик наличия пассажира.