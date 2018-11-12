Датчик Уровня Топлива СКАУТ PETROL X 1000

Описание товара

Данный датчик помогает снизить расходы на ГСМ примерно на 40%. Если точность определения терминалом местоположения качественная, то процент значительно увеличивается. Цена на ДУТ колеблется и зависит от престижа производителя и зарекомендованного качества работы.Каждый датчик уровня топлива с каким-то оборудованием ГЛОНАСС/GPS работает лучше, с каким-то хуже. Поэтому подбор датчика под терминал ГЛОНАСС/GPS должны осуществлять специалисты.Для тарировки топливного бака мы ипользуем мобильную, тарировочную станцию (мини АЗС). Возможен выезд к Заказчику и проведение работ по установке, тарировке на месте.