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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.11.2018
              5 000

              Датчик Уровня Топлива Эпсилон

              Телефон
              +79043544529
              Продавец
              ВЕЛЕС
              0
              Описание товара
              Данный датчик помогает снизить расходы на ГСМ примерно на 40%. Если точность определения терминалом местоположения качественная, то процент значительно увеличивается. Цена на ДУТ колеблется и зависит от престижа производителя и зарекомендованного качества работы.Каждый датчик уровня топлива с каким-то оборудованием ГЛОНАСС/GPS работает лучше, с каким-то хуже. Поэтому подбор датчика под терминал ГЛОНАСС/GPS должны осуществлять специалисты.Для тарировки топливного бака мы ипользуем мобильную, тарировочную станцию (мини АЗС). Возможен выезд к Заказчику и проведение работ по установке, тарировке на месте.
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