Описание товара

Детские мягкие игровые площадки и мягкие игровые комнаты для детейиз различных материалов от компании Тент ТТК (Москва и Московская область, доставка по России).Мы предлагаем как уличные детские игровые площадки, так и детские площадки для закрытых помещений: пансионатов, кафе, ресторанов, развлекательных центров, загородных домов и т.д.Компания Тент ТТК имеет большой опыт работы поливинилхлоридными материалами - тентом ПВХ и поливинилкожей (она же кожзаменитель или экокожа). Основной продукцией нашей компании являются изделия для бизнеса: это и тентовые конструкции различного назначения (палатки, навесы, шатры и беседки из тента, цветные и прозрачные ПВХ шторы, и т.д.) и мягкие игровые модули для наполнения детских игровых комнат.Как известно, применение поливинил материалов практически безгранично и ограничено может быть разве что только фантазией человека. Одной из услуг нашей компании является подбор и изготовление наборов мягких модулей для игровой комнаты. В данном вопросе мы всегда исходим из тех задач, которые стоят перед клиентом и его комнатой, среднего целевого возраста деток и размеров площадки и бюджета, который планируется потратить на комнату.Мягкий игровой модуль - это всегда безопасность для деток. Но и также важно, чтобы набор модулей точно отвечал целям и задачам развития детей в планируемой комнате и способствовал активным спортивным играм детей возраста мягкой комнаты.Детские игровые площадки приобретают особую популярность в последнее время. Это связано, на наш взгляд, с двумя ключевыми факторами: первое, бум рождаемости за последние 5 лет, поддерживаемый государственными программами, и рост количества детей в возрасте от 2 лет, когда дети уже могут играть c родителями или оставаться под присмотром на детских площадках. Второе, это расширение на рынке предложения свободного время препровождения и развлечений, когда родители могут отвести или оставить своих детей на детской игровой площадке, а владельцы кафе и ресторанов или развлекательных центров активно строят или расширяют зоны игр или развлечения для детей, чтобы привлекать родителей. В разделе Фотогалерея на нашем сайте Вы можете найти примеры и подсказки по оформлению и расстановке мягких игровых модулей на фотографиях реальных мягких игровых комнат. Раскладки мягких матов, оформление комнат рядом с игровыми лабиринтами, посмотреть, как вписываются напольные качалки и каталки в игровые модели, увидеть примеры мягких комнат с сухими бассейнами и многое другое.Наша компания предлагает изготовление детских игровых площадок на заказ: по Вашему размеру, в рамках Вашего бюджета, с учетом функциональности и эстетики Вашего помещения или открытой уличной зоны, где будет находится площадка.Преимущества детских игровых площадок из наших материалов в том, что они могут размещаться как в закрытых помещениях, так и функционировать на воздухе, на открытых уличных пространствах: возле летних террас или открытых веранд кафе, ресторанов, в парках, садах, в зонах отдыха на открытом пространстве, в детских садах или на территории загородного дома или дачи. Детские игровые площадки, как правило, предусматривают такие элементы, как:Защитное покрытие из тента на пол, мягкое, как спортивный мат или борцовский ковер, такого цвета или цветового орнамента, как Вам необходимо - мягкие напольные маты.Стенки или заборчик – ограничения площадки мягкими настенными матами или заборчиком: цвета и конструкции, как это Вам необходимо и с тех сторон, как это предусматривает конструкция помещения. Если конструкция площадки будет находиться на открытом пространстве, то мы можем предложить сдвижные шторки для открытия и закрытия площадки от ветра, солнца или просто хранения.Навес над площадкой (при необходимости) натяжной мембранной или сборно-разборной каркасно-тентовой конструкции.Наполнение игровой площадки мягкими игровыми модулями и мягкими игрушками: кубиками, шариками, валиками, пуфиками, другими формами на выбор любого размера и цвета в зависимости от возраста и задач игровой площадки.Мы также при необходимости поможем Вам наполнить игровую площадку различными лесенками, сетками, канатами, веревочными лестницами, кольцами, качелями, горками и т.д.Игровую площадку можно изначально спроектировать и изготовить в виде единой конструкции – игрового домика для детей - лабиринта в несколько этажей с различными вариантами мягких лабиринтов, лазов, отверстий с защитными сетками и мягкими игрушками.Мягкие игровые комнаты для детей Наполнение мягких площадок для детей Спортивные мягкие комнаты для детейТакие мягкие комнаты и игровые площадки будут приятным сюрпризом для всех детей и детей Ваших гостей, бережно позволят детям занять свободное время, активно двигаться и общаться, а также позволят взрослым спокойно провести свободное время.Обращайтесь к нам, мы с удовольствием поможем Вам как спроектировать (нарисовать) Вашу детскую площадку, если она пока у Вас в стадии идеи, а также изготовить на заказ любое Ваше уже готовое решение, присылайте рисунки или эскизы нам на почту. И мы рассчитаем стоимость площадки, которая Вам необходима.