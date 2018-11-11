Детские палатки и домики

Описание товара

Детские игровые палатки, шатры и навесы, домики для мягких детских комнат и площадокот компании «Тент ТТК» (Москва и Московская область, доставка по всей России).Наша компания имеет многолетний опыт работы с тентовой тканью и различными материалами для изготовления детских игровых модулей, как на российском рынке, так и на международном. Мы занимаемся изготовлением конструкций из тента для различных целей, это и тентовые шатры, беседки, палатки, домики, игровые площадки, уличные навесы, цветные и прозрачные шторы ПВХ и т.д. А также изготовлением мягконабивных игровых модулей из эко-кожи, поливинилкожи высокого качества и поролона.Такое разнообразие направлений обусловлено не только новейшими современными технологиями и оборудованиями, квалифицированными специалистами, но и желанием постоянно улучшать и пополнять наши знания и умения в ногу со временем.В нашей компании Вы можете заказать коммерческое предложение на мягкую игровую комнату или детскую площадку по Вашим потребностям и пожеланиям, исходя из конструктивных особенностей Вашей площадки.Все достоинства поливинил тканей позволяют нам предлагать своим клиентам изготовление на заказ детских игровых домиков и палаток, шатров и навесов, предназначенных как для закрытых помещений (игровых комнат, развлекательных центров, кафе, ресторанов, детских садов), так и для уличных отрытых помещений, загородных домов или парковых зон.Каждый ребенок нуждается в собственном пространстве. Часто можно наблюдать, как дети возводят домики из коробок, шалаши из подушек и одеял, просто залазят под стол и играют там часами. Почему бы не порадовать малышей, заказав для них настоящий домик: мягкий домик-трансформер с дверьми и окошками или настоящий большой лабиринт-домик, конструкцию палатку с веселыми цветными узорами.Детские домики и палатки красочные и имеют самый разнообразный вид и назначение. Они могут быть простыми или тематическими: в форме животных, грибов, замков, машин, автобусов, карет, домиков и т.д. Каждый домик или палатка могут быть оборудованы входом, окнами разных размеров.Игровой домик-палатка или домик-трансформер для малышей - это предмет, который порадует малыша, подарит ему пространство для фантазий. Ребенок активно включает в свои игры домики, которые в его фантазиях могут служить жилищем, магазином, крепостью, заколдованным животным. Кроме того, ребенок получает пространство, в котором чувствует себя полноправным хозяином, придумывает свои правила, учится первым ролевым играм. Все это помогает развивать воображение и личность ребенка в целом с психологической стороны.Тент-палатки в виде сборно-разборных конструкций большого размера могут быть предназначены не только для детей, но и для взрослых. Такие конструкции с тематическими аппликациями и узорами можно ставить для проведения детских мероприятий, тематических событий. Сборно-разборные палатки очень прочны и надежны, они могут эксплуатироваться круглый год на открытых пространствах. В том числе если тентовая конструкция или навес накрывают игровую уличную площадку.Навесы для игровых зон детей на открытом воздухе Домики и навесы для накрытия зон детских лабиринтов Игровые навесы над зонами игр для детейНаша компания предлагает изготовление детских домиков, сборно-разборных палаток детского назначения, мебели и игрового инвентаря, игровых площадок на заказ: по Вашему размеру, в рамках Вашего бюджета, ориентируясь на Ваши пожелания, вкусовые и цветовые предпочтения. Также мы можем предложить Вам наполнение игровой комнаты, палатки, домика мягкими тентовыми игрушками: кубиками, шариками, валиками, пуфиками, и другими формами на выбор любого размера и цвета в зависимости от возраста и игровых предпочтений Вашего малыша.Обращайтесь к нам, мы с удовольствием поможем Вам, как спроектировать (нарисовать) Вашу детскую комнату, палатку и домик, так и изготовить на заказ любое Ваше уже готовое решение, присылайте рисунки или эскизы нам на почту. И мы рассчитаем стоимость конструкции, которая Вам необходима.