Игровые детские комнаты

Описание товара

Детские мягкие игровые комнаты на заказ и уже готовые решения у нас на сайтеот компании Тент ТТК (Москва и Московская область, доставка по всей России).Детская игровая комната и мягкие игровые модули для детей должны способствовать развитию у ребенка силы, ловкости, координации движений, обязательно творческого и логического мышления.В том случае если перед Вами стоит задача открыть мягкую игровую комнату, и Вы не знаете, как это сделать мы Вам поможем. Будь то мягкая игровая комната в большом торговом центре или мягкая зона для детей в небольшом развивающим детском учреждении, подход к наполнению комнаты для детей всегда один.Вам необходимо определиться с размерами площади, которая будет отдана под комнату, с целевой аудиторией, которая будет посещать комнату (пол, возраст, специфика и т.д.), а также определить цели и задачи, которые Вы ставите перед своей игровой комнатой. В нашей компании Вы можете заказать коммерческое предложение на мягкую игровую комнату или детскую площадку по Вашим потребностям и пожеланиям, исходя из конструктивных особенностей Вашей площадки.В разделе Фотогалерея на нашем сайте Вы можете найти примеры и подсказки по оформлению и расстановке мягких игровых модулей на фотографиях реальных мягких игровых комнат. Раскладки мягких матов, оформление комнат рядом с игровыми лабиринтами, посмотреть, как вписываются напольные качалки и каталки в игровые модели, увидеть примеры мягких комнат с сухими бассейнами и многое другое.Для оснащения такой детской игровой комнаты наша компания предлагает Вам:Мягкие спортивные модули (средних и больших размеров),Мягкие конструкторы (мягкие блоки из различного материала для формирования кораблей, домов, ракет, башен, машин и пр.). Разнообразные цвета и формы заинтересуют маленьких строителей.Игровую комнату может украсить мягкий уголок из блоков-трансформеров, где можно отдохнуть, почитать книжку, поиграть в спокойные игры.Игровые домики (палатки или одно и двухэтажные мягкие лабиринты).Сухие бассейны с цветными шариками. Лазы, тоннели помогут научиться ориентироваться в пространстве.Мягко-набивные игрушки, мебель, мячи украсят игровую комнату и пригодятся детям для ролевых и спортивных игр.Мягкие напольные и настенные маты обезопасят передвижение детей по игровой комнате.Мягкая комната с мягкими игровыми конструкторами и трансформерами Игры с шариками в сухих бассейнах любимое развлечение детей Мягкие конструкторы мелкого размера идеальны для игр с малышами Также на нашем сайте Вы можете найти уже готовые решения мягких игровых комнат с 3D дизайном и визуализацией под различные размеры площади, бюджеты, тематические наполнения, возраст и т.д. Если Вам необходима именно Ваша мягкая комната, звоните, пишите нам, и мы с Вами спроектируем мягкую комнату под Вас!Яркая мягкая комната около 40 м2, в тропическом стиле Очень насыщенная игровая комната для 40-50 м2 Небольшая игровая площадка для 10 м2Обращайтесь к нам, и мы поможем создать мягкую игровую комнату для Вас и Ваших детей!