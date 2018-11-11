Описание товара

Детские комнаты, мягкие игровые площадки и мягкие зоны для детей в кафе, торговых центрах, пансионатах и пр.Мягкие игровые решения для организации зон развлечения детей в кафе, ресторанах, загородных домах и т.д. от компании «Тент-ТТК» (Москва и Московская область, доставка по всей России).Наша компания имеет большой опыт работы с мягкими материалами, и занимается изготовлением мягких модулей, создавая и разрабатывая эксклюзивные решения, конструкции и модули любого типа и для разных целей. В нашей компании Вы можете заказать коммерческое предложение на мягкую игровую комнату или детскую площадку по Вашим потребностям и пожеланиям, исходя из конструктивных особенностей Вашей площадки.Как известно, виниловые материалы - кожвинилзам или заменитель кожи, поливинилхлорид (ПВХ) ― этот материалы, оптимально сочетающие надежность, прочность и элегантность, что и объясняет широкий спектр их применения. В том числе и в изготовлении мягких игровых модулей.Искусственная кожа или эко кожа, поливинилхлорид и используемый поролон обладают достоинствами надежности, прочности и безопасности. Это позволяет нам предложить своим клиентам различные мягкие изделия для детей на заказ, в том числе детские комнаты и детские площадки, наборы мягкой детской игровой мебели:сухие бассейны,цветные пуфы,мягкие маты и коврики,игровые домики, палатки, игровые сухие манежи, мягкие игровые лабиринты,мягкие игровые модули и игрушки различных форм (строительные конструкторы, трасформеры, игровые наборы),детские площадки с качалками, каталками и т.д.В разделе Фотогалерея на нашем сайте Вы можете найти примеры и подсказки по оформлению и расстановке мягких игровых модулей на фотографиях реальных мягких игровых комнат. Раскладки мягких матов, оформление комнат рядом с игровыми лабиринтами, посмотреть, как вписываются напольные качалки и каталки в игровые модели, увидеть примеры мягких комнат с сухими бассейнами и многое другое.Игровые палатки, домики, построенные своими руками конструкторы воплощают заветную мечту ребенка о своем сокровенном игровом местечке, где оживают фантазии, где обычный мягкий конструктор становится таинственной крепостью, домик-трансформер ― замком, островком для покорения. Мягкие игровые модули достаточно мобильны и легки, и поэтому детки могут самостоятельно переносить их с места на место, используя в качестве элементов игр или модулей строительства, либо как игровой домик, который также может трансформироваться в мягкие напольные маты. Разнообразная палитра ярких цветов позволит подобрать тент под цвет детской комнаты или аксессуаров.Наша компания предлагает изготовление детских комнат, мягких матов, игровых комплектов, мягкой мебели мебели и игрового инвентаря, а также комплексное наполнение игровых площадок на заказ: по Вашему размеру, в рамках Вашего бюджета, ориентируясь только на Ваши пожелания, вкусовые и цветовые предпочтения.Мягкие игровые модули для конструирования и строительства Элементы мягких конструкторов для малышей гораздо меньшего размера Разнообразные конструкторы для детей различного возраста и интересовТакже мы можем предложить Вам наполнение мягкой игровой комнаты или детской зоны мягкими модулями из экокожи или тентовыми игрушками: кубиками, шариками, валиками, пуфиками, и другими формами на выбор любого размера и цвета в зависимости от возраста и игровых предпочтений малышей, которые будут играть и заниматься в игровой комнате.Преимущества мягких игровых модулей в том, что они безопасны для детей любого возраста благодаря отсутствию острых углов и легкому весу, а преимущества мягких модулей из тентового материала в том, что они могут размещаться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, на открытых уличных пространствах, на территории загородного дома или дачи, парка или детского сада. Качество тентового материала позволяет его активную эксплуатацию на открытом воздухе.Детские игровые комнаты, как правило, предусматривают такие элементы, как мягкое защитное покрытие на пол и на стены. Таким покрытием могут служить мягкие маты также из различного материала. Мягкие маты из заменителя кожи для внутренних помещений, а также мягкие тентовые покрытия такие, как спортивный мат или борцовский ковер. Обращайтесь к нам, мы с удовольствием поможем Вам, как спроектировать (нарисовать) Вашу детскую комнату, так и изготовить на заказ любое Ваше уже готовое решение, присылайте рисунки или эскизы нам на почту. И мы рассчитаем стоимость мягкой игровой комнаты, которая Вам необходима.