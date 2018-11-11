Напольный коврик

Описание товара

Сенсорные коврики в различном исполнении: фруктов, ягод, персонажей и т.д.В дошкольном возрасте необходимо постоянно проводить с ребёнком работу по укреплению сенсорного восприятия, поскольку этот элемент личности оказывает огромное влияние на совершенствование воображения, речи, мышления и эстетического воспитания. Сенсорное развитие малыша складывается из комплекса мероприятий, направленных на развитие ощущений и представлений ребенка о предметах и явлениях, существующих в мире. Сенсорные напольные коврики в различном исполнении (Солнышки, семицветики, фрукты и т.д.) – это мягкие коврики различного диаметра с разноцветными аппликациями для развития сенсорики и моторики, а яркие цвета и специальный шуршащий материал позволяют ребенку познавать мир с разных сторон. Размеры мягкого сенсорного коврика Яблоко - 145 см х 135 см. Обращайтесь – будем рады наполнить игрушками Вашу сенсорную комнату или уголок!