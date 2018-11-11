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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.11.2018
              2 620

              Напольный коврик

              Телефон
              +79255259001
              Продавец
              Тент ТТК
              0
              Описание товара
              Сенсорные коврики в различном исполнении: фруктов, ягод, персонажей и т.д.В дошкольном возрасте необходимо постоянно проводить с ребёнком работу по укреплению сенсорного восприятия, поскольку этот элемент личности оказывает огромное влияние на совершенствование воображения, речи, мышления и эстетического воспитания. Сенсорное развитие малыша складывается из комплекса мероприятий, направленных на развитие ощущений и представлений ребенка о предметах и явлениях, существующих в мире.  Сенсорные напольные коврики в различном исполнении (Солнышки, семицветики, фрукты и т.д.) – это мягкие коврики различного диаметра с разноцветными аппликациями для развития сенсорики и моторики, а яркие цвета и специальный шуршащий материал позволяют ребенку познавать мир с разных сторон. Размеры мягкого сенсорного коврика Яблоко - 145 см х 135 см. Обращайтесь – будем рады наполнить игрушками Вашу сенсорную комнату или уголок!
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