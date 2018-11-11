Мягкий трансформер Пароход

Описание товара

Мягкий игровой трансформер Пароход на липучках, трансформируется в мягкие модули Такие мягкие трансформеры идеально подходят для использования в детских садах, различных дошкольных учреждениях, детских комнатах кафе и ресторанов, пансионатов и т.д. Трансформеры изготовлены из безопасных и экологически чистых материалов, исключающих травмы ребенка во время игр и соревнований.Трансформер Пароход состоит из 12 элементов:ступенька 30х30х30 см – 6 шт.цилиндр Д 25 Н 75 см – 2 шт.арка 80х10х40 см – 2 шт.треугольник 80х80х30 см – 2 шт.Добавив к такому трансформеру небольшой конструктор, сухой бассейн, качалку или напольную игрушку, а также один небольшой игровой элемент типа Классики или Битки, мы получаем полноценную игровую комнату для площади небольшого размера от 10 до 15 м2. Стоимость такой комнаты будет варьируется в пределах 30 000 руб.Также данный трансформер является прекрасным дополнением для тематических комнат или лабиринтов в морской или военно-морской тематике.В разделе Готовые мягкие комнаты на нашем сайте можно найти примеры таких комнат или создать Вашу собственную. Обращайтесь, будем рады Вам помочь!