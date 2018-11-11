Описание товара

Игровой набор для детей Детский тир для наполнения мягких комнатмодульная продукции для детского развлечения и развития от компании «Тент ТТК» (Москва и Московская область, доставка по всей России). В нашей компании Вы можете заказать мягкие игровые модули для детских комнат и получить комплексное обеспечение практичными и безопасными товарами детей и родителей, которые хотят проводить с ребенком как можно больше времени. Мягкие игровые наборы и игровые комплексы являются отличным решением для детских комнат, в задачи которых входит активное развлечение и игры подвижные для детей. Мягкая игровая комната это активная игровая зона, где созданы условия для активного развлечения и отдыха детей, где они могут сколько угодно лазить, прыгать, бегать и, при этом избежать ушибов, поскольку оборудование для мягкой игровой комнаты не содержит острых углов или твердых поверхностей. Мягкая игровая комната должна быть разнообразна и многофункциональна. Все то, что окружает ребенка, является источником изучения большого мира, позволяет открывать новые неизведанные грани мира и развивает мышление.Игровой комплект Детский тир - это большое мягкое решение для проведения детских активных игр и соревнований по бросанию мячиков в Мишень - в отверстия вертикальной части игрового модуля. Вертикальная стенка высотой 120 см имеет 3 отверстия для забрасывания мячей. Дети могут соревноваться в меткости, ловкости и приобретать навыки координации. Заброшенные мячики попадают в сетки, которые пришиты сзади мягкого тира в виде клапанов, не попавшие мячики попадают в пространство между тиром и креплением. Тир крепится на подставку с основанием дугой на большие профессиональные липучки и твердо и одновременно безопасно для детей стоит на полу. Толщина вертикальной стенки тира 10 см, высота 120 см, длина 150 см. В собранном виде глубина конструкции 90 см. В набор входят вертикальная стенка – мишень, подставка, мячик диаметром 10 см – 10 штук. Игровой набор модуль Тир очень популярен у детей и станет отличным центральным элементом детской игровой комнаты.Тир может быть выполнен в разнообразных цветах, с самыми разными аппликациями, как уже представленными у нас на сайте и в прайс-листе, так и по Вашим пожеланиям!Игровой тир Винни-Пух Игровой набор Хаски летом Тир игровой Хаски зимойВсе материалы, используемые для изготовления детских игровых наборов, мебели и игрушек из высококачественной гипоаллергенной искусственной кожи ярких насыщенных расцветок, соответствуют нормам безопасности, благодаря мягкому наполнителю, отсутствию острых углов, долго служат, выдерживают большие нагрузки, легко чистятся, быстро восстанавливают прежнюю форму и не вызывают аллергической реакции.Смотрите наш ассортимент на сайте, а также обращайтесь к нам, и мы с удовольствием поможем спроектировать детскую модульную конструкцию, рассчитать стоимость ее изготовления, а также изготовить на заказ любое Ваше уже готовое решение, присылайте рисунки или эскизы нам на почту.