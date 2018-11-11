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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.11.2018
              12 500

              Большой конструктор лазилка

              Телефон
              +79255259001
              Продавец
              Тент ТТК
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              Описание товара
              Мягкий трансформер лазилка для активных игр из 12 элементовВ нашей компании Вы можете заказать трансформеры мягкие игровые для детей: изготовление на заказ мягких модульных игрушек для детей, игровых комнат, мягких конструкций любой формы и дизайна.Объем трансформера в собранном виде 0,42 м3. Комплектация трансформера включает в себя:куб 30*30*30 см – 2 шт.брус 60*30*30 см – 2 шт.треугольник 30*30*30 см – 2 шт.горка 60*30*30 см – 2 шт.цилиндр Д 30 Н 60 см – 2 шт.полуцилиндр Д 30 Н 60 см – 2 шт.Обращайтесь, будем рады помочь Вам с наполнением мягкой игровой комнаты и изготовлением мягких игровых модулей по Вашим пожеланиям и потребностям.
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