Большой конструктор лазилка

Описание товара

Мягкий трансформер лазилка для активных игр из 12 элементовВ нашей компании Вы можете заказать трансформеры мягкие игровые для детей: изготовление на заказ мягких модульных игрушек для детей, игровых комнат, мягких конструкций любой формы и дизайна.Объем трансформера в собранном виде 0,42 м3. Комплектация трансформера включает в себя:куб 30*30*30 см – 2 шт.брус 60*30*30 см – 2 шт.треугольник 30*30*30 см – 2 шт.горка 60*30*30 см – 2 шт.цилиндр Д 30 Н 60 см – 2 шт.полуцилиндр Д 30 Н 60 см – 2 шт.Обращайтесь, будем рады помочь Вам с наполнением мягкой игровой комнаты и изготовлением мягких игровых модулей по Вашим пожеланиям и потребностям.