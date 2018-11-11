Покемоны мягкие модули

Описание товара

Мягкие напольные модули для детей из семейства покемоновот компании «Тент ТТК» (Москва и Московская область, доставка по всей России).В нашей компании Вы можете заказать изготовление самых разнообразных мягких напольных модулей и игрушек для детских игровых комнат. А также увидеть и внимательно рассмотреть отдельные модули, которые есть в наличии в нашем шоу-руме. Мало кто сейчас уже не слышал про Покемонов. Это виртуальные животные, которые населяют вымышленный мир. Слово происходит от pocket monsters, в переводе - «карманные монстры». Многие знают покемонов исключительно по мультфильмам, но и даже те, кто их не смотрел, слышали про Пикачу. В процессе активных игр с мягкими модулями дети задействуют разные группы мышц, развивают моторику ручек, расширяют познавательную деятельность и развивают эмоционально волевую направленность. Мягкие игровые модули, в том числе и мягкие каталки, качалки или пуфики активно способствуют безопасным ролевым и спортивным играм. Все материалы, используемые для изготовления мягких модулей, соответствуют нормам безопасности (благодаря мягкому наполнителю, отсутствию острых углов), долго служат, легко чистятся и не вызывают аллергической реакции. Это открывает большие возможности для детской фантазии и творческого мышления. Качалка Джунгли Качалка сырная долька качалка бабочкаВ нашей шоу-руме Вы можете найти таких покемонов, как:Пикачу в виде мягкой двойной качалки длиной 1,2 м, высотой 60 см и шириной 30 см - 5 900 руб.Ву́льпикс в виде напольной каталки на колесиках, длина 80 см х высота 50 см х ширина 20 см - 4 480 руб.Клефе́йри в виде мягкого пуфика с аппликацией диаметром 45 см и высотой 30 см - 2 500 руб.Смотрите наш ассортимент на сайте, наш прайс-лист в Разделе прайс-листы на сайте, а также обращайтесь к нам, и мы с удовольствием поможем изготовить сухой бассейн для Вас, спроектировать Вашу детскую комнату, рассчитать стоимость ее изготовления, а также изготовить на заказ любое Ваше уже готовое решение, присылайте рисунки или эскизы нам на почту.