Трансформер Автомобиль 5 элементов

Описание товара

Мягкий игровой трансформер Автомобиль из 5 элементовВ нашей компании Вы можете заказать уже готовые конструкции мягких игровых трансформеров, а также заказать изготовление мягких модулей по Вашим потребностям и задачам.Представляем трансформер мягкий Автомобиль из 5 элементов с креплениями (на колесах и без колес). Объем 0,2 м3 в собранном виде, вес - 6 кг. Габариты Машинки: длина 80 см, ширина 40 см, высота 45 см.Мягкие игровые трансформеры ― это конструкции из нескольких мягких игровых элементов. С такими конструкциями дети могут строить, прыгать, играть в ролевые игры, преодолевать различные препятствия. Трансформеры являются любимым развлечением у маленьких детей. Мягкие элементы оснащены креплениями в виде липучек и используются для плотного соединения элементов между собой. Мягкие модули изготовлены из поролона и покрыты экологически безопасным нескользящим кожзаменителем. Мягкие модули устраняют опасность получения травм, такие материалы позволяют воспитателям усложнять задания, а деткам — «безопасно рисковать». Модули позволяют моделировать различное количество обучающих конструкций.Обращайтесь, будем рады Вам помочь с наполнением мягкой игровой комнаты или изготовлением мягких модулей по Вашим потребностям.