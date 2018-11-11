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              BEGETON | ART
              Добавлено 11.11.2018
              4 700

              Трансформер Автомобиль 5 элементов

              Телефон
              +79255259001
              Продавец
              Тент ТТК
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              Описание товара
              Мягкий игровой трансформер Автомобиль из 5 элементовВ нашей компании Вы можете заказать уже готовые конструкции мягких игровых трансформеров, а также заказать изготовление мягких модулей по Вашим потребностям и задачам.Представляем трансформер мягкий Автомобиль из 5 элементов с креплениями (на колесах и без колес). Объем 0,2 м3 в собранном виде, вес - 6 кг. Габариты Машинки: длина 80 см, ширина 40 см, высота 45 см.Мягкие игровые трансформеры ― это конструкции из нескольких мягких игровых элементов. С такими конструкциями дети могут строить, прыгать, играть в ролевые игры, преодолевать различные препятствия. Трансформеры являются любимым развлечением у маленьких детей. Мягкие элементы оснащены креплениями в виде липучек и используются для плотного соединения элементов между собой. Мягкие модули изготовлены из поролона и покрыты экологически безопасным нескользящим кожзаменителем. Мягкие модули устраняют опасность получения травм, такие материалы позволяют воспитателям усложнять задания, а деткам — «безопасно рисковать». Модули позволяют моделировать различное количество обучающих конструкций.Обращайтесь, будем рады Вам помочь с наполнением мягкой игровой комнаты или изготовлением мягких модулей по Вашим потребностям.
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