Сухой бассейн

Описание товара

Сухие бассейны с горками для детей и наполнения детских комнатот компании «Тент ТТК» (Москва и Московская область, доставка по всей России).В нашей компании Вы всегда можете выбрать сухие бассейны по Вашему вкусу или заказать именно такой, который Вам нужен, так как всю продукцию мы изготавливаем на заказ именно для Вашей детской игровой комнаты. Сухие бассейны могут быть не только разной формы и размера, но и с аппликациями и сухие бассейны без аппликаций.Массирующее воздействие шариков в мягких сухих бассейнах способствует развитию тактильной чувствительности. Такое игровое купание в сухом бассейне улучшает как физическое самочувствие, так и эмоциональное состояние детей.Если Вы не нашли в нашем каталоге на сайте такого бассейна, который нужен Вам или подходит Вашей детской комнате, то свяжитесь с нами и мы обсудим возможность изготовления сухого бассейна под Ваши потребности: необходимые Вам размеры, форма, высота бассейна, толщина стенок и даже аппликация на поверхности бассейна может быть изготовлена по Вашему рисунку. Почти все варианты возможны - обращайтесь!Сухие бассейны, а особенно с аппликациями и с мягкими горками являются важнейшим наполнением детской игровой комнаты. Игры детей в сухих бассейнах с разноцветными шариками и мягкими горками не только очень нравятся детям, но и оказывают физкультурно развивающий оздоровительный эффект.Цены, указанные на сайте и в прайс-листах, являются базовыми, от которых Клиентам может предоставляться скидка в зависимости от условий сотрудничества.Сухие бассейны комплектуются мягкими шариками, диаметром 7 см, в комплекте из 250 шт. Вы также можете докупить шарики поштучно. Для удобства хранения шариков предлагаем накопитель для мячей и сетку накопительную для мытья шариков. Все отделочные материалы, используемые нами для изготовления сухих бассейнов, изготовлены из высоко качественной гипоаллергенной искусственной кожи ярких насыщенных расцветок, соответствуют нормам безопасности, благодаря мягкому наполнителю, отсутствию острых углов, долго служат, выдерживают большие нагрузки, легко чистятся, быстро восстанавливают прежнюю форму и не вызывают аллергической реакции.Внимание! При нахождении в бассейне с шариками двух и более детей толщина стенок сухого бассейна (S) должна быть не менее 15 см. В процессе эксплуатации сухих бассейнов следите за тем, чтобы дети не вставали на борта сухого бассейна.Мы также предлагаем изготовление сухих бассейнов и детских игровых модулей на заказ из тентовой ткани ПВХ для использования на открытом воздухе в условиях агрессивной внешней среды: по Вашему размеру, в рамках Вашего бюджета, с учетом функциональности и эстетики Вашей площадки и открытой уличной зоны, где будет находиться площадка.Смотрите наш ассортимент на сайте, прайс-листы на мягкую модульную продукцию, сухие бассейны, а также обращайтесь к нам, и мы с удовольствием поможем спроектировать детскую модульную конструкцию, рассчитать стоимость ее изготовления, а также изготовить на заказ любое Ваше уже готовое решение, присылайте рисунки или эскизы нам на почту.