Зерноочистительный комплекс 20 тч для очистки зерна, калибровки семян и посевного материала

Описание товара

Зерноочистительный комплекс 20 т/ч для очистки зерна, калибровки семян и подготовки посевного материала Универсальный зерноочистительный комплекс производительностью 20 т/ч, от компании"НИКА-АГРО" (Белгород), состоит из Агрегата Предварительной Очистки и Аэродинамического Сепаратора ИСМ, что позволяет работать с любыми сельскохозяйственными культурами, производя полную очистку от крупных и мелких примесей, а также сортировку семян на фракции по весу. Агрегат Предварительной Очистки (АПО) составляет первую часть зерноочистительной машины. Он находится сверху над засыпным бункером сепаратора и предназначен для выделения крупных примесей из общего вороха (соломы, стеблей, травы, стручков и т.п.). Работа агрегата сводится к разделению по размеру зерна от крупного мусора посредством протряхивания через сетку-рабицу определённого размера. Изначально зерно поступает на нижнюю часть сетки, после чего оно перемещается вверх, пока не проваливается вниз сквозь ячейки. Крупный мусор продолжает движение вверх по сетке и попадает в приёмные воронки для схода в бункер отходов или в циклонно-осадочную камеру сепаратора. Скорость оборотов сетки регулируется при помощи частотного преобразователя. После того, как мы избавились от крупных примесей, наше зерно попадает в Аэродинамический сепаратор ИСМ, который составляет вторую часть нашей зерноочистительной машины. Аэродинамический зерновой сепаратор ИСМ с циклонно-осадочной камерой замкнутого цикла (ЦОК) предназначен для одновременной очистки и сортировки семян любых видов сельскохозяйственных культур по весу и позволяет не только убрать пыль и лёгкие примеси, но и эффективно разделить семена по сортности (например, целые от битых и сухих). Основные преимущества сепаратора ИСМ это: * ОТБОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА (наиболее тяжёлых, жизнеспособных и продуктивных семян с самым высоки потенциалом прорастания и всхожести). * ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА СЕМЯН ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (зерновых, бобовых, масличных и т.д.). * ОТДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН ОТ ПОВРЕДЖЁННЫХ И ЗАРАЖЁННЫХ. * ОТСУТСТВИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ СЕМЯН (машина не имеет решёт, а камера сепарации внутри обшивается мягкой пористой резиной). * ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ (регулировка мощности воздушного потока при помощи частотного преобразователя). * ЭКОНОМИЧНОСТЬ (отсутствие сменных частей и расходных материалов). * НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. * РАБОТА БЕЗ ПЫЛИ, БЛАГОДАРЯ ЦИКЛОННО-ОСАДОЧНОЙ КАМЕРЕ (ЦОК) - пыль и мелкие примеси сбрасываются в специальный контейнер, в то время как воздух очищается и циркулирует внутри системы. ОТЛИЧИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА ИСМ ОТ РЕШЁТНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ