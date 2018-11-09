Зерноочистительная машина ИСМ 20

Описание товара

Сепаратор зерновой ИСМ-20Аэродинамический сепаратор ИСМ недаром завоевал большую популярность у аграриев, ведь это лучшее оборудование для очистки и калибровки семян всех видов сельскохозяйственных культур, а также подготовки посевного материала - тяжёлых семян с высоким потенциалом прорастания! ПРИНЦИП РАБОТЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРАОсновные преимущества сепаратора ИСМ это:* ОТБОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА (наиболее тяжёлых, жизнеспособных и продуктивных семян с самым высоки потенциалом прорастания и всхожести).* ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА СЕМЯН ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (зерновых, бобовых, масличных и т.д.).* ОТДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН ОТ ПОВРЕДЖЁННЫХ И ЗАРАЖЁННЫХ.* ОТСУТСТВИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ СЕМЯН (машина не имеет решёт, а камера сепарации внутри обшивается мягкой пористой резиной).* ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ (регулировка мощности воздушного потока при помощи частотного преобразователя).* ЭКОНОМИЧНОСТЬ (отсутствие сменных частей и расходных материалов).* НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. ОТЛИЧИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА ИСМ ОТ РЕШЁТНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫТехнические характеристики сепаратора ИСМ-20Производительность при первичной очистке зерна:20 т/часПроизводительность при калибровке посевного материала:10 т/часПотребление электроэнергии:0,2 - 3 кВт/час380В, 50 ГцДлина:2300 ммШирина:650 ммВысота:24000 ммМасса:380 кг